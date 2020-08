Buongiorno…

Buongiorno, è tornata la mattina. La luce inonda la stanza, approda sul letto, che sfatto ancora racconta di quanti sogni si sono avvicendati in una sola notte. Dalla finestra aperta l’aria si affaccia, rinfrescandomi il viso. Dalla mano aperta scendono nel balcone alcune e briciole e il merlo ringrazia cantando. Poi facendo colazione la televisione trasmette suoni e voci, i rami degli alberi si muovono con le foglie sospinte dalla lieve brezza dell’aria fresca del mattino. Buongiorno è iniziato il quotidiano cammino, sorrido pensando a quante cose farò nella giornata ma consapevole che ogni problema sarà sempre una felice e fortuita occasione. W la vita!

Favria, 24.08.2020 Giorgio Cortese

Quando studiavo la matematica a scuola credevo che il tutto fosse uguale alla somma delle sue parti, finché non ho cominciato a lavorare e frequentare delle associazioni di volontariato dove ho capito che il tutto non è mai la somma delle sue parti, è maggiore o minore, a seconda di come riescono a collaborare i suoi membri. Se vuoi collaborare a salvare delle vite, vieni a donare il sangue a Favria MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Prelievo straordinario, abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

