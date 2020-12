Siamo rimasti aperti a luglio e ad agosto insieme alle edicole. Abbiamo aggiornato tutti i giorni il nostro sito internet “regalando” decine e decine di notizie. Vi abbiamo raccontato i mali e i malati da Covid, la depressione da Covid, la crisi da Covid, la sensazione da Covid, la disperazione, il senso di nullità. Dallo scorso marzo ad oggi, tutti i sacrosanti giorni abbiamo cercato i numeri della pandemia, nelle strade, nelle vostre case e negli ospedali senza fermarci un attimo, consapevoli che mai come in questi mesi l’informazione avrebbe dovuto svolgere un ruolo di attore principale nella gestione dell’emergenza.

Ci siamo ammalati, come tutti voi. Ci siamo incazzati, come tutti voi. Ci siamo ripresi, come tutti voi. Abbiamo pianto per l’amico o l’amica scomparsa. Ci siamo fatti in quattro anche nel rispondere a chi chiedeva aiuto, cercando, nel nostro piccolo, di essere, se non altro, di conforto. Abbiamo regalato mascherine. Quest’estate ci siamo inventati un concorso di disegno e abbiamo distribuito centinaia di matite Carioca e decine di borse Seven. A Natale, in collaborazione con alcune scuole, siamo andati alla ricerca delle letterine a Babbo Natale.

Tutto questo è stato possibile anche e soprattutto grazie ad una redazione e a decine di collaboratori instancabili e infaticabili guidati da una passione che è solo di questo mestiere e di pochi altri.

A loro, ai lettori, a chi grazie al Covid ha imparato a conoscerci e ad apprezzarci, a chi non ci conosce e non sa che cosa si è perso, un augurio sincero di Buon Natale, senza abbracci e senza baci.

Liborio La Mattina

direttore LA VOCE

