Siamo giunti quasi al termine di questo 2021, un anno ancora complicato sotto tutti gli aspetti ma migliore rispetto al precedente. La pandemia sta iniziando ad essere gestita, ma ci andrà ancora del tempo prima di poter porre la parola fine a questa triste pagina di storia, e le conseguenze economiche che essa ha generato avranno strascichi importanti che dovranno essere affrontati passo a passo.

Con il 2021 sta volgendo al termine anche questo mandato, il secondo che svolgo da Consigliere Comunale: nel 2022 infatti i chivassesi saranno chiamati alle urne per scegliere l’amministrazione che governerà la Città per i prossimi cinque anni, con la possibilità quindi di poter dare un cambio di passo e di programmazione dei vari aspetti della vita quotidiana.

Chivasso necessita di una visione moderna ed al passo con i tempi, che sia in grado di tutelare il lavoro esistente e di generarne di nuovo, tornando ad essere il capoluogo del nostro territorio.

E’ stato un anno molto intenso, pieno di segnalazioni e di proposte, devo dire con un po’ di rammarico scarsamente prese in considerazione da chi di dovere anche quando si trattava di argomenti di interesse estremamente comune, come ad esempio un effettivo taglio delle tasse a famiglie ed attività, a tutela anche dei posti di lavoro esistenti, o l’impiego dei 3,8 milioni di euro che l’attuale amministrazione ha chiesto in più ai cittadini proprio nel 2020 e poi non ha speso; ma questo non ha mai fatto venire meno la voglia di adoperarmi al massimo delle mie possibilità per svolgere con entusiasmo il ruolo che ricopro.

Ma ora è il momento di stare in famiglia e pensare a cose positive: buon Natale e buon anno nuovo a tutti Voi da parte mia del gruppo “ Amo Chivasso e le sue Frazioni”!

