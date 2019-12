Buon anno… – Buon anno… – Auguro a…

Buon anno…

Buon anno a tutti Voi!

Favria 31.12.2019 Giorgio Cortese

Buon anno con la speranza nel cuore e un sorriso. La speranza fa sbocciare e fiorire i nostri desideri, ci aiuta ad andare avanti nei momenti bui e tristi. Il sorriso è luce, calore, illumina noi e chi incontriamo nel nostro cammino. Buon anno a chi è pieno di entusiasmo e ha tanti progetti da realizzare e tanto amore da donare. Buon anno a chi si prodiga per i disagiati, per gli ammalati, per i bisognosi, offrendo cure e attenzioni. Buon anno a chi tra un sorriso e una lacrima, coglie il meglio che la vita gli regala. Buon anno, a Voi Direttivo e soci del Centro Incontri Pensionati che con la Vostra esperienza ci insegnate ad imparare dal passato per vivere il presente e guardare il futuro, ma soprattutto con la speranza che l’alba di ogni giorno del nuovo anno porti cose uniche e indimenticabili! Buon anno a tutti, nessuno escluso, anche a chi è pieno d’invidia e di astio, a chi ha un cuore arido e freddo, a voi auguro con tutto il cuore di ritrovare la gioia dell’amore.

Auguro a tutti Voi che ogni giorno sia il vostro capodanno, che ci siano nuove ore per nuovi propositi e nuovi sogni, che ogni singolo nuovo giorno sia celebrato con sorrisi di speranza e con abbracci d’amore per la vita!

