Enrico Buemi, originario e residente a San Raffaele Cimena, oltre ad essere Senatore della Repubblica è anche un imprenditore nel settore bio-medico, amministratore unico della società Dipromed srl, con sede a San Mauro Torinese. Da sempre presente sulla scena politica italiana, nel 2013 Buemi entra a Palazzo Madama in sostituzione del dimissionario Ignazio Marino. Fino al 2018 è stato Capogruppo PSI in Vigilanza Rai e in Commissione Antimafia. Che fine ha fatto, oggi, Enrico Buemi. Siamo andati a incontrarlo.

Quando eri a Palazzo Madama, quali sono state le attività che [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.