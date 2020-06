Bucolico convivio.

A giugno ogni campo è rivestito d’erba, e ogni albero di foglie. In questo periodo dell’anno la natura assume uno dei suoi aspetti più belli. Sono stato ospite per un thè e per scambiare due parole con delle gradevoli persone, di cui mi onora la loro amicizia e ringrazio la sempre premurosa padrona di casa del benaccetto invito e di come ha gestito il ristretto ritrovo. Nella vita di ogni giorno l’incontro con i miei simili è simile, ogni volta, al contatto tra diverse sostanze chimiche, ogni volta avviene una reazione nell’animo e con le persone che entriamo in contatto e ne veniamo trasformati. Sono incontri di sguardi, scambi di emozioni che tracciano sui nostri animi tra luci ed ombre nuovi capitoli di quel bel libro che chiamiamo vita. Anche i silenzi di chi ascolta sono costruttivi e permettono di assimilare le emozioni esternate da altri. Ritrovarci con alcune persone in giardino è quasi una metafora della vita, perché il giardino siamo noi! Solo da noi dipende lo sbocciare del nostro fiore, per percorrere la Via del benessere. Nella vita ci sono frangenti in cui le parole non bastano, o forse sono di troppo, inadatte. Perciò il resoconto delle emozione scritte nel mio animo oggi le lascio al ricordo del pomeriggio passato in una atmosfere bucolica, idillio campestre, una felicità nell’animo di assaporare la libertà dell’aria aperta. E se proprio devo scrivere un resoconto, questo lo lascio scrivere al canto della roggia, all’intermittenza delle lucciole che alla sera riprendono possesso degli spazi che prima avevamo occupato noi umani, al fruscio della lepre, perché solo così è possibile descrivere tutto, la Vita sentita.

Favria,16.06.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana la distanza non è un ostacolo al tenersi in contatto, ma il tenersi in contatto non è un ostacolo all’essere distanti.

Commenti