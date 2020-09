BRUSASCO. Zerocalcare ha dedicato un fumetto a Dana: “Ha difeso il prossimo e la terra”

Il fumettista Michele Reich, noto come Zerocalcare, ha dedicato un disegno a Dana Lauriola, la portavoce No Tav arrestata ieri in Val di Susa, dopo una condanna definitiva a due anni per un blocco al casello dell’autostrada Torino-Bardonecchia avvenuto nel 2012.

Il disegno di Zerocalcare è quello di una piovra che con i suoi tentacoli ‘strappa’ Lauriola al popolo No Tav. Per l’artista, Lauriola “è una persona generosa con una vita spesa a difendere il prossimo e la terra che abita”, – scrive sul suo profilo Instagram esprimendo giudizi pesanti sull’operato di giudici e polizia. “Daje forte Dana”, conclude il post.

Commenti