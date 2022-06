Il caldo torrido di questo weekend non ha fermato l’ottima affluenza di pubblico per il Concerto dell’Estate tenutosi domenica 19 giugno in piazza San Pietro a Brusasco.

La storica banda musicale “La Fenice”, realtà fondata dai maestri Favorino e Francesco Cravino nel lontano 1893 e diretta dal 1973 dal maestro Angelo Gavassa, ha allietato il pubblico con brani classici, di repertorio e non , concludendo con un caloroso benvenuto ai nuovi giovanissimi membri Anna, Aurora,Davide,Ilaria, Vanessa,Alessandro, Federica e Luca. Tra i brani eseguiti, “Capolavoro”, “Alla Fiora”, “Coyote”, “Romagna e Sangiovese”, “The Thunderer”, “Appaloosa”, “Two Dvorak”, “1492 Conquest of paradise” , “The young Amadeus”, “Love is a many splendoured thing”, “I Will Survive”, “Hello Dolly”.

La “Fenice” vanta componenti di ogni età che sopraggiungono anche dai paesi limitrofi.

A far gli onori di casa il sindaco di Brusasco Giulio Bosso e il primo cittadino di Cavagnolo Andrea Gavazza.

Elisa Valerio

