La nuova tensostruttura nel cortile dell’Istituto Comprensivo di Brusasco potrebbe aprire per le attività sportive degli alunni delle scuole dal prossimo mese di settembre, con l’inizio dell’anno scolastico.

E’ quello che emerge dall’ultimo Consiglio comunale, dove si è parlato del “pala-Trombadore” – così come veniva indicata nella scorsa campagna elettorale la struttura fatta realizzare dall’amministrazione di Luciana Trombadore per l’attività sportiva degli alunni delle scuole e, forse,dei brusaschesi (al momento, però, non v’è certezza sulla concessione all’utilizzo a soggetti diversi dagli studenti di elementari e medie del “palazzetto”, ndr) -.