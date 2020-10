BRUSASCO. Si inaugura il nuovo “Laghetto delle Betulle”

Domenica 18 ottobre inaugura il “Laghetto delle Betulle” a Brusasco, in fondo a via Del Ghiaro. Aperto sei giorni su sette, dalle 7.30 alle 19.30 (martedì chiuso), offre possibilità di divertirsi con qualsiasi stile di pesca, esclusivamente no-kill. L’inaugurazione si terrà alle ore 11 con animazione e rinfresco. Solo in occasione della giornata dell’apertura, il tesserino dell’associazione costerà 2.50 euro anziché 3 euro. Nella giornata la pesca sarà gratuita. Nel pomeriggio animazione bimbi. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni è possibile chiamare i numeri 3454143586 – 3475269182 oppure visitare il sito internet www.laghettodellebetulle.it.

