BRUSASCO. “Semplicemente grazie, di vero cuore”

Il 1° ottobre il Comune di Brusasco saluterà una delle sue dipendenti storiche, Annamaria Alfarone, dal 1997 alla guida dei servizi demografici.

E’ stata una sua scelta personale quella di andare a Chivasso, in una realtà più grande ed in nuovo ruolo, pronta a rimettersi [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti