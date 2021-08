Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BRUSASCO. La forza di un’associazione la si vede e la si apprezza quando manifesta la volontà di guardare al futuro:dopo il buon successo del 2020, nonostante tutte le limitazioni previste e in un anno in cui gli eventi, anche nei nostri territori, sono stati ancora ridotti, la Pro Loco di Marcorengo, piccola frazione di circa 350 abitanti sulla collina di Brusasco, ha voluto proporre la propria festa patronale, associata alla 19° Sagra del Biru.

Sì partirà venerdì 3 settembre alle 19,30 con la Cena del Biru; l’accesso sarà consentito esclusivamente su prenotazione (anche per l’asporto) al numero 3382307265 e si potrà scegliere tra due opzioni: il menù birulin (agnolotti di biru, birulin, patatine e dolce) e il menù grigliata (bistecca di biru in carpione, agnolotti di biru, hamburger, salamella, capocollo, patatine e dolce). Alle 21,30, serata di musica con l’Orchestra “I Roeri”.

Sabato 4 settembre, alle ore 19,30, nuova Cena del Biru, durante la quale verrà riproposto il menù biruline e, in alternativa, il menù costine (bistecca di biru in carpione, agnolotti di biru, costine patatine e dolce). Alle ore 21.30 un’altra serata musicale, questa volta con gli Interstellar, cover band Pink Floyd.

Domenica 5 settembre, alle ore 10, Santa Messa in occasione della Festa Patronale, seguirà, a cura di Angelo Finiguerra, “Spensieratezza”, lettura di fiabe, filastrocche e giochi.

Alle 16.00 prenderà il via la terza edizione della Camminata sui Bric, in collaborazione con l’Associazione Amici dei Sentieri di Brozolo. Il percorso, di circa 8 Km, interesserà strade e sentieri delle nostre belle colline, alla scoperta di nuovi scorci e paesaggi; per informazioni: 3420000896, è gradita anche in questo caso, la prenotazione.

La Pro Loco di Marcorengo ha predisposto un apposito protocollo sanitario sulla base delle disposizioni ministeriali e regionali, al fine di tutelare gli operatori e i partecipanti: alla luce delle norme attuali, l’accesso a tutti gli eventi sarà consentito esclusivamente se in possesso di green pass in corso di validità, che non sarà richiesto solo per l’asporto; si richiede cortesemente di accedere alla manifestazione con adeguato anticipo. Si invita a seguire scrupolosamente le istruzioni che saranno esposte e ad evitare gli assembramenti: è comunque vivamente consigliato avere con sé anche la mascherina.

La Pro Marcorengo vi invita con la consueta ospitalità ed allegria a partecipare a tutti gli eventi in programma: la vostra presenza consapevole e numerosa sarà il miglior incoraggiamento a tutti i volontari nel proseguire nell’azione di promozione del territorio da anni intrapresa.

