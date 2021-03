BRUSASCO. Rogo di Marcorengo: il Comune di Brozolo raccoglie soldi per la famiglia rimasta senza casa.

E’ una gara di solidarietà quella che si è attivata nella collina chivassese per sostenere la famiglia di Maurizio Perotti, cantoniere di Brozolo, rimasto con la moglie Cristiana e i suoi tre figli senza casa, andata distrutta nell’incendio di lunedì mattina.

In via Casa Coppa a Marcorengo, sulla collina di Brusasco, la famiglia ha perso tutto.

Ai tanti cittadini che si sono mobilitati raccogliendo indumenti e beni di prima necessità, s’è aggiunto anche il Comune di Brozolo che, attraverso i social network, ha lanciato un appello.

“Un incendio ha completamente distrutto in poche ore la casa di abitazione della famiglia di Maurizio Perotti, cantoniere del nostro Comune – scrive l’amministrazione comunale di Brozolo -. Lo spaventoso rogo ha suscitato in tuta la popolazione un immediato moto di viva solidarietà. Facendosi interprete di questo sentimento e per manifestargli la nostra vicinanza, l’Amministrazione comunale ha deciso di indire una raccolta di offerte al fine di fornirgli un concreto sostegno economico. I contributi, preferibilmente in denaro, si raccolgono negli uffici comunali”.

