“Angeli Sconvolti” di Roberto Nicolini, casalese d’adozione ma fontanettese d’origine, arriva anche a Brusasco. Domenica 5 giugno, alle ore 16.30, nella cornice del parco di Palazzo Ellena verrà presentato il primo romanzo di Nicolini: dialogano con l’autore Emiliano Rozzino de La Voce e Pino Sinnone, storico batterista dei “The Trip”. L’ingresso è libero, fino all’esaurimento dei posti disponibili. “Angeli Sconvolti”, opera realizzata durante il lock down, parla di un viaggio, il viaggio di Joseph, tra ricordi, musica rock e amicizie. Vere.

Il protagonista Joseph è un misterioso personaggio che mentre ripercorre il sentiero del “Passo del Pellegrino” tra Varigotti e Noli Ligure viene affascinato dalla scoperta di un eventuale nuovo passaggio nel tragitto.

Nell’affrontarlo, i ricordi che riaffiorano alla mente lo porteranno in un viaggio introspettivo del tutto inaspettato.

Un viaggio tra alcune località d’Italia dove Joseph ricorda alcuni momenti salienti della propria vita e le relazioni passate con donne stupende ma disturbate e sconvolte, proprio come gli angeli definiti nel titolo del romanzo.

Ogni capitolo, ogni passaggio da ricordo a ricordo è sostenuto da un brano rock che ci accompagna come una vera e propria colonna sonora nel racconto.

Classe 1977, l’autore Roberto Nicolini fin da ragazzo si è interessato di musica e della storia del rock. Durante gli anni della scuola ha militato in alcune band come chitarrista. Successivamente ha collaborato con alcune radio locali come opinionista e conduttore di trasmissioni come “Free Jam” e “Roadhouse Rock”. E’ inoltre cintura nera secondo dan di kickboxing e ha conseguito la qualifica di istruttore di questa disciplina.

