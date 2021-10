BRUSASCO. Rapinatori speronano i carabinieri. Uno è fuggito (GALLERIA FOTOGRAFICA)

BRUSASCO. Momenti di panico questa mattina intorno alle 11 in centro a Brusasco. In via circonvallazione un’auto con a bordo tre rapinatori è stata inseguita e speronata da una gazzella dei carabinieri.

Due rapinatori sono stati arrestati, uno è riuscito a scappare. Due carabinieri sono rimasti feriti e trasportati in ospedale a Chivasso.

