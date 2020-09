BRUSASCO. Protesta No Tav in Val Susa per la liberazione di Dana

Nuova battitura nella notte ai cancelli del cantiere della Torino-Lione di Chiomonte (Torino). I No Tav, partiti dal presidio dei Mulini, hanno raggiunto la zona in Val Clarea e con dei bastoni hanno battuto sulle reti che proteggono il cantiere.

La protesta per chiedere la liberazione della portavoce del movimento, Dana Lauriola, in carcere da alcuni giorni per scontare una pena definitiva a due anni. L’iniziativa è durata circa un’ora e non si sono registrate tensioni.

