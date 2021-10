La nuova amministrazione comunale di Brusasco ha iniziato il suo mandato in modo non proprio tranquillo. Il primo punto all’ordine del giorno, come da regolamento, era “esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei proclamati eletti consiglieri comunali”. Tutto regolare secondo le verifiche effettuate, almeno stando al parere espresso dal sindaco Giulio Bosso. Il consigliere e onorevole Carlo Giacometto ha invece sollevato un’eccezione: ha chiesto al Segretario Comunale di verificare se vi sia incompatibilità tra la funzione di consigliere comunale di Mario Perotti e la carica di presidente di una associazione [...]





