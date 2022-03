Domenica pomeriggio si è svolto il “picnic letterario” nel Parco di Palazzo Ellena a Brusasco. L’affluenza è stata davvero buona.

In apertura c’è stato un simpatico saluto al sindaco di Brusasco Giulio Bosso, ancora ricoverato in ospedale, attraverso un video messaggio trasmetto in diretta facebook dalla pagina del Comune di Brusasco. La bambina Lucia ha letto una lettera di augurio con l’esortazione a tornare presto. Al termine del video, tutti i partecipanti, grandi e piccoli, hanno mandato il loro saluto.