BRUSASCO. Oltre 200 firme per chiedere l’apertura della tensostruttura

BRUSASCO. Una raccolta firme per chiedere all’amministrazione del sindaco Giulio Bosso l’apertura della tensostruttura nel cortile della scuola, inaugurata in ottobre e mai utilizzata.

E’ quella che sta promuovendo un gruppo di cittadini in tutto il territorio dell’Istituto Comprensivo.

Sono già oltre 200 le firme raccolte.

Questa sera in Consiglio comunale se ne discuterà, anche per l’interrogazione dell’opposizione di “Per Brusasco e Marcorengo” che chiede di aprire la struttura per “non vanificare un consistente esborso di denaro dei contribuenti brusaschesi”.

Benvenuto! Accedi con le tue password! E-Mail Password Ricordami Abbiamo semplificato il metodo di registrazione. Se sei un abbonato alla VERSIONE DIGITALE non serve fare una nuova registrazione, puoi accedere con lo stesso account. Se sei un abbonato alla versione digitale, e sei registrato al sito con la stessa email puoi unificare l’account semplicemente cambiando la password su una delle due piattaforme. Automaticamente il sistema aggiornerà gli account. CHIUDI