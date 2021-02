BRUSASCO. Non rispetta le norme anti Covid, chiuso un bar

I carabinieri di Cavagnolo hanno chiuso per cinque giorni un bar di Brusasco gestito da un commerciante cinese. I militari dell’Arma hanno accertato che l’esercizio non osservava le prescrizioni anti Covid in quanto privo della cartellonistica di sicurezza. All’interno sono state trovate alcune persone intente a giocare a [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti