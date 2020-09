BRUSASCO. No Tav, messaggio di Dana prima dell’arresto: “Insieme non ci sconfiggeranno mai”

“L’affetto che mi state dimostrando riempie il cuore. Grazie davvero! Se stiamo insieme non ci sconfiggeranno mai”. E questo l’ultimo post su Facebook, prima dell’arresto, di Dana Lauriola, portavoce del Movimento No Tav condannata a due anni di carcere per una manifestazione del 2012. Nel post Dana condivide alcune immagini di striscioni in suo favore, come ‘le donne ribelli sono ovunque Dana libera No Tav’, ‘la valle non si arresta Dana libera tutt* liber* No Tav’ e ‘fermarci è impossibile ora come allora la resistenza continua Dana libera ora e sempre No Tav’. Questa mattina all’alba erano in tanti con le bandiere col treno crociato a salutare l’attivista nel momento in cui è stata portata via da casa per essere condotta in carcere. “Ciao, ciao a tutti”, ha risposto Dana prima di un lungo abbraccio con un’amica.

“Mentre una pandemia sta sconvolgendo il pianeta, le priorità che vengono portate avanti sono chiare, continuare a finanziare il sistema delle grandi opere inutili e perseguitare, arrestare, colpire chi vi si oppone”.

Lo affermano i No Tav, commentando gli arresti di Dana Lauriola e Stefano Milanesi in un lungo comunicato apparso su notav.info , sito internet di riferimento del movimento che si oppone alla realizzazione della Torino-Lione. “Questa mattinata ha sancito che la Val Susa è fuori dallo Stato di Diritto, è un territorio occupato come diciamo da anni, dove le forze dell’ordine possono fare il buono e il cattivo tempo al servizio dei potenti senza che nessuno dagli scranni istituzionali faccia domande”, aggiungono i No Tav, che parlano di “vergognosa prepotenza contro una donna, una compagna e contro un intero territorio”. E denunciano una “carica a freddo” delle forze dell’ordine, nella quale sostengono che un giovane No Tav sia stato ferito alla testa. “Che dire di questo governo supino allo strapotere delle lobbies del cemento e del mattone? Che dire di quella parte di maggioranza che per anni si è professata No Tav? Quelli che si professavano vicini alle esigenze dei cittadini adesso tacciono di fronte allo Stato d’eccezione che viene applicato in tutta la sua violenza in Val Susa. In valle però si continua a resistere da trent’anni con determinazione e senza paura, e noi continueremo a farlo, perché sappiamo che questa grande opera è mortifera, sappiamo che non vogliamo un futuro di devastazione, inquinamento, tumori e desolazione sociale per il territorio in cui viviamo”

