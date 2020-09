BRUSASCO. No Tav davanti al carcere di Torino per Dana

Presidio No Tav oggi pomeriggio davanti al carcere di Torino.

Circa trecento persone si sono ritrovate in segno di solidarietà a Dana Lauriola, la portavoce del movimento, detenuta da alcuni giorni alle Vallette per una condanna definitiva a due anni di reclusione. In prima fila per far sentire “la solidarietà a Dana oltre quelle sbarre dove ingiustamente è rinchiusa” anche i militanti del centro sociale Askatasuna e i genitori della portavoce No Tav.

I manifestanti si sono mossi in corteo fino al campo adiacente la sezione femminile del carcere, dove si sono fermati e hanno messo della musica ad alto volume. “Mai accetteremo la sentenza che ha colpito Dana”, ribadiscono i No Tav che definiscono la condanna “un’evidente vendetta del sistema contro chi ha messo cuore, testa e coraggio nel difendere la Valle dalla speculazione e l’inquinamento”. La manifestazione si è conclusa con un lancio di fuochi d’artificio.

