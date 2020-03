BRUSASCO. Nascere ai tempi del coronavirus: la storia di Lucrezia, venuta al mondo in piena emergenza

Nascere ai tempi del coronavirus. La storia di Lucrezia, venuta al mondo in piena emergenza. “In ospedale ovviamente non è potuto venire a trovarci nessuno. C’era un’aria strana, di ansia e agitazione, ma nonostante questo tutti quanti sono stati gentili, disponibili, sempre carini con noi…”.