Nelle elezioni comunali per il sindaco di Brusasco del 2016 la lista “per Brusasco e Marcorengo” capolista Anna Marolo perse per 22 voti. Quest’anno ha perso per 35 voti. Sicuramente Anna Marolo è dispiaciuta, è normale, ma proviamo ad andare un po’ più a fondo.

Quale errore secondo te ha determinato la sconfitta della tua lista?