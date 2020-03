BRUSASCO. Lutto in Consiglio: si è spenta Marilena Cappai

Lutto in Consiglio a Brusasco. Si è spenta a 60 anni Marilena Cappai, consigliere comunale di maggioranza, pensionata Sorin e residente a Moncestino. Da un paio d’anni combatteva con la malattia.

“Il Sindaco, gli Amministratori ed i dipendenti del Comune di Brusasco, con immenso dolore comunicano la scomparsa di Marilena Cappai, nostra Consigliere Comunale di Maggioranza – scrive la sindaca Luciana Trombadore su facebook -. Sessant’anni, una vita dedicata al volontariato in Aib Valcerrina. Lottava da due anni contro una malattia oncologica. Originaria di Ivrea, ha vissuto a Brusasco, residente a Moncestino da circa due anni, pensionata della Sorin. Ci uniamo al dolore della famiglia e dei sui cari. Grazie Marilena per la tua disponibilità, grazie per la tua dolcezza grazie per il tempo che hai dedicato a Brusasco. La tua pacatezza, razionalità e semplicità resteranno per sempre nei nostri cuori“.

