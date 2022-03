BRUSASCO. Ha deciso di annunciarlo pubblicamente, visto il ruolo istituzionale che ricopre e gli impegni che questo comporta. L’ha fatto con un post di poche righe, pubblicato questa mattina sul gruppo facebook di Brusasco per informare i suoi concittadini della sfida che lo aspetta. “Sono ricoverato alle Molinette: sono affetto da una forma di leucemia”.

Giulio Bosso, sindaco di Brusasco eletto per il terzo mandato solo lo scorso ottobre, ha annunciato al mondo, il suo mondo, la battaglia che ha di fronte.

“Carissime e carissimi, la vita è fatta di sfide alcune personali, altre di dominio pubblico. Visto il mio ruolo, penso sia corretto che anche una sfida personale debba essere comunicata alla popolazione – comunica il sindaco di Brusasco -. Ieri, come un fulmine ciel sereno, ma grazie al mio essere donatore di sangue, ho appreso di essere affetto da una forma leucemica. Ora sono ricoverato alle Molinette, per fortuna senza alcun sintomo. Per qualche giorno non potrò essere presente nella mia Brusasco, ma con una buona dose di ottimismo, affiancata da una grande fiducia nei medici, sono certo che tornerò presto a casa”.

“La Giunta e tutti i consiglieri comunali sono al lavoro per fare sentire il meno possibile il peso di questo mio ‘impegno poco istituzionale!’ Grazie alla tecnologia potrò coordinare i lavori dell’ente, le riunioni e tutta l’attività amministrativa. A presto!”, aggiunge.

Tanti, tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza che gli hanno già fatto arrivare i suoi concittadini. Messaggi cui si unisce anche tutta la redazione de La Voce.

