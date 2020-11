SETTE MESI FA Egidio Marotto risultava positivo al Covid-19. E’ stato ricoverato in rianimazione all’ospedale di Chivasso dal 7 marzo al 24 aprile Oggi può dirsi guarito, anche se non è ancora al 100 per cento

BRUSASCO. Ha lottato contro il Covid-19 “Avevo visioni, pativo la sete” Questa è la testimonianza, anzi il racconto di Egidio Marotto, di 61 anni, di Brusasco, colpito da coronavirus nella prima ondata. Curato nell’ospedale di Chivasso, guarito, oggi è a casa con la sua famiglia. “E’ iniziato tutto con un periodo di febbre [...]



