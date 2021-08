Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BRUSASCO. Fine dei “giochi”. Venerdì sera è calato il sipario sull’amministrazione di Luciana Trombadore, la sindaca di Brusasco eletta nel giugno 2016 e che non si ripresenterà agli elettori il prossimo autunno. Toccherà a Giulio Bosso, ex primo cittadino oggi all’opposizione, e ad Anna Marolo, ex presidente della Pro loco e attualmente capogruppo di “Per Brusasco e Marcorengo” in Consiglio comunale, contendersi la fascia tricolore del paese.