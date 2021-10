BRUSASCO. Pur con tutte le precauzioni e le limitazioni imposte dalle restrizioni sanitarie dovute all’emergenza Covid-19, l’Associazione Pro Marcorengo ha voluto confermare, con le necessarie variazioni, gli appuntamenti previsti per la Festa di Sant’Orsola, che si terrà sabato 23 e domenica 24 ottobre. Quest’anno la gran polentata con farine dei produttore locali ed accompagnata da cinghiale e/o gorgonzola sarà proposta esclusivamente con la formula dell’asporto e solo su prenotazione (al n. 3382307265): mancherà sicuramente il momento più conviviale, ma tutti potranno comunque assaggiare la polenta e i dolci preparati dai cuochi provetti della Pro Loco.

Domenica, alle ore 10.30, ritrovo in Piazza Don dell’Aglio per la Camminata di Sant’Orsola, organizzata in collaborazione con l’Associazione “Amici dei sentieri”: partenza alle ore 11, con pranzo al sacco e dopo circa 10 Km, arrivo alla Chiesetta di Sant’Orsola, con una bicchierata finale.

A seguire, alle ore 15.30, si svolgerà la Santa Messa con processione: un’occasione per ricordare la dedizione delle famiglie marcorenghesi alla Santa e nel contempo contribuire al mantenimento dell’importante edificio religioso, grazie anche all’evento a sorpresa “Dolcemente culturale”..

