BRUSASCO. Elezioni: il confronto tra Bosso e Marolo. Il 3 e 4 ottobre si vota per il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. La scelta tra l’ex sindaco Giulio Bosso e l’ex presidente Pro loco Anna Marolo. Bosso si candida per la lista civica n.1 “Progettiamo per Crescere – Giulio Bosso Sindaco”, Marolo per la civica n. 2 “Per Brusasco e Marcorengo – Anna Marolo Sindaco”. Ecco il confronto tra i due [...]