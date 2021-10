Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Giulio Bosso torna a fare il sindaco di Brusasco: con 35 voti in più rispetto ad Anna Marolo, l’ex primo cittadino che per due mandati s’era seduto alla guida del paese, a 50 anni ritorna ad indossare la fascia di Brusasco. Vince con uno scarto di 35 voti rispetto ad Anna Marolo, la candidata di “Per Brusasco e Marcorengo”. Ancora una volta ha pesato la frazione di Marcorengo: 55 i voti di distacco per Bosso nella frazione collinare, che sono scesi a 35 con il capoluogo.

