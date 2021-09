Ascolta l'Audio Dell'Articolo

E’ proprio vero: il mese di campagna elettorale è il momento migliore per tutti i candidati di ogni lista. E’ il momento delle foto di gruppo, dei depliant con i principali punti del programma, dei santini personalizzati, vota antonio..vota antonio…

Naturalmente hanno tutti in mente il cambiamento, magari quello epocale: c’è tempo per ridimensionare… Si presentano pieni di entusiasmo, i candidati e le candidate . Ma è giusto: in campagna elettorale, pur restando con i piedi per terra, si vola, si sogna. E’ il momento in cui è importante partecipare. E’ il momento in cui inizia anche il confronto con i cittadini. Ma non tutto luccica sotto il sole, come vedremo..

Iniziamo con Arianna Meneghello, lavoratrice dipendente, 44 anni, della lista “Progettiamo per crescere”, candidato sindaco Giulio Bosso: “Sono entrata in questa lista, e in questa avventura, perché me l’ha chiesto Giulio, e ci ho riflettuto molto prima di accettare. Però sono contenta di aver iniziato in modo tranquillo, continuando la mia vita normale ma solo inserendo questo impegno in più. Vorrei aiutare il paese, ma innanzitutto bisognerà valutare bene quali sono le risorse di ogni genere a disposizione, per affrontare le spese secondo le priorità. Vorrei che Brusasco diventasse comunità. Quella fatta da chi ci abita, nel comune. Vorrei creare eventi che riuniscano i brusaschesi da sempre ed i nuovi brusaschesi, magari arrivati dalla città. C’è bisogno di un’anima, l’aspetto che più è mancato. Sono sempre stata spinta a vivere le associazioni, la comunità, e mi piace. Non mi piace invece sentire dire che a Brusasco non c’è niente. Preferisco essere propositiva, e positiva. Per cui abbiamo costruito un programma, che è fatto di proposte mie, raccolte tra i cittadini, e proposte dagli altri del gruppo. Ed uno dei primi obiettivi sarà quello di abbellire il paese. Troveremo il modo migliore per connettere i cittadini e l’amministrazione comunale.”

La seconda candidata è Flavia Balsamo, 51 anni, lista “Progettiamo per crescere”, responsabile di un piccolo ufficio di Poste Italiane. E’ la prima volta che entra in una competizione elettorale. “Si ci sono entrata perché PierPaolo (Ferraris ndr) me l’ha chiesto, prima per scherzo ma poi sul serio, e sì, mi sono emozionata, perchè non ho conoscenze amministrative. Però conosco bene Giulio, e mi sento tranquilla. La spinta mi viene dalla volontà di aiutare nel sociale le persone in difficoltà, magari attraverso uno sportello di ascolto, ma anche vorrei che in Comune ci fosse più personale, per non trovare spesso gli uffici chiusi. Poi c’è la questione doposcuola per gli alunni, le procedure per gli anziani, che spesso hanno difficoltà ad affrontare il digitale, le famiglie in crisi per il lavoro od altro. Perché le persone vanno seguite, altrimenti non li aiuti. Quindi bisogna proprio trovare nuove strade per comunicare. Vorrei tornare alla normalità dopo il covid, che ci ha veramente chiuso. E quindi ritornare ad eventi coinvolgenti tutta la popolazione, sopratutto i ragazzi, sarebbe bello creare percorsi turistici che tocchino le bellezze sopratutto storiche non del solo comune ma anche di quelli vicini”.

Giuseppe Barrella detto Pino ha 51 anni, lavora presso la CNH di San Mauro, abita a Borgo Garibaldi, il nucleo antico di Brusasco prima di svilupparsi in pianura. E’ candidato consigliere nella lista “Per Brusasco e Marcorengo, candidato sindaco Anna Marolo”. “Ci tengo moltissimo al mio borgo, e proporremo subito la sua valorizzazione attraverso un eco museo dove ora c’è la “casa del riccio”. Poi vorrei puntare sulle micro-economie. Ma devo dirti che sono un rompiscatole: sono quello che è sempre andato presso tutti i sindaci di Brusasco a chiedere, non per me ma per tutti. E stavolta che si sono accorti di me, dopo 30 anni, bè questo mi ha emozionato molto. Vorrei puntare sulla sicurezza, telecamere sulla provinciale, eliminare le zone d’ombra, magari ritornare ai vigili. Dobbiamo partire dalla coesione del gruppo e rendere partecipe tutta la popolazione, con tavoli di discussione sui vari problemi, e poi vorrei dare una identità storica al paese in cui viviamo, la storia, le tradizioni, le usanze del proprio territorio. Sono già andato in giro per le case, ed ho partecipato al mercato di martedì. Ho scoperto che molte persone mi conoscono, alcuni mi sorridono, altri invece mi hanno tolto il saluto, quando hanno saputo della mia adesione alla lista. E questo mi è veramente dispiaciuto. A prescindere dalle persone, dalle facce, invito gli elettori a leggere i programmi: e poi scelgano liberamente”.

Elena Bratu è romena, ha 43 anni, e vive a a Brusasco da 13 anni, partecipa come candidata consigliera nella lista “Per Brusasco e Marcorengo”: “Intanto mi sento onorata per essere stata chiamata a far parte della lista. Non conosco il funzionamento della macchina amministrativa, ma cercherò di imparare a muovermi in un mondo sconosciuto. Mi piace la sfida della nuova esperienza, ed ho già conosciuto nuove persone, con cui fino ad ora ci si scambiava appena un saluto Conto di occuparmi sopratutto di accoglienza, sia ai rumeni sia a chi arriverà nel comune di Brusasco. Vorrei che sapessero che sono a disposizione , come punto di partenza, per avere informazioni. Secondo me è importante curare le strade, la illuminazione, i cestini, la pulizia. Penso a Brusasco come ad un paese in cui si viva bene. si stia bene”.

Tocca ad Andrea Bonfante, 20 anni, lavora in farmacia, candidato nella lista “Per Brusasco e Marcorengo”, esprimere le sue impressioni:

“E’ iniziato tutto con la proposta di Carlo (Giacometto ndr) di provare una nuova esperienza amministrativa. Ho aspettato un po’ poi ho risposto positivamente. Penso che un giovane come me possa essere utile sia al gruppo, sia per essere da stimolo per gli altri giovani, invitandoli e convincendoli a partecipare. Essendo nel direttivo della Proloco brusaschese so che cosa vuol dire lavorare in gruppo. E punterei sopratutto sul rapporto con le associazioni. Mi piacerebbe rianimare la Consulta, per far si che le associazioni del comune collaborino tutte insieme. Vorrei un paese, cioè un comune un po’ più vivo, attirando le persone che abitano nel paese ma non lo vivono. Vorrei che la nuova amministrazione esprimesse qualcosa di diverso rispetto alle amministrazioni precedenti, qualcosa di significativo. Mi sembra importante far conoscere il comune a livello turistico, abbiamo molta storia e diverse bellezze, poco conosciute. Comunque è già un grande obiettivo poter partecipare, un traguardo che non pensavo di raggiungere.”

Beppe Valesio

Commenti