E’ Valentina Ruotolo il 20° Sindaco del CCR di Brusasco. In una bella cerimonia svoltasi all’aperto, mercoledì 27 ottobre, alla presenza di tutti gli alunni della Scuola Primaria di Brusasco, dei loro insegnanti, del sindaco, Giulio Bosso, è stato reso noto il risultato delle elezioni nel plesso di Brusasco: la lista guidata da Valentina Ruotolo ha ottenuto 26 voti, quella guidata da Alessio Andries 24. I programmi delle due liste prevedono entrambi punti legati a tematiche ambientali, di conoscenza del territorio, di potenziamento delle aree gioco, di condivisione.

Il sindaco Giulio Bosso ha ricordato come il CCR rappresenti il primo vero approccio con la democrazia da parte dei nostri ragazzi: scegliere i candidati, preparare i programmi, organizzare le operazioni di voto sono aspetti concreti di vita democratica, cui i nostri ragazzi non dovranno mai rinunciare.

Valentina Ruotolo, con la sua squadra, si insedierà ufficialmente nei prossimi giorni e potrà così affiancare l’amministrazione comunale in occasione delle celebrazioni e valutare, in accordo con i suoi consiglieri e con le insegnanti, come investire il contributo che il Comune erogherà per questa questa bella iniziativa.

