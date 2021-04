BRUSASCO. Dana esce dal carcere: sconterà il resto della pena a casa

Esce dal carcere Dana Lauriola, la portavoce del movimento No Tav arrestata il 17 settembre 2020 in seguito a una condanna definitiva a due anni di reclusione. Lo si apprende in ambienti giudiziari.

Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto per l’attivista la detenzione domiciliare, con una serie di prescrizioni.

Dana Lauriano, [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti