BRUSASCO. E’ di cinque persone contagiate, di cui due decedute, il bilancio del Coronavirus nel paese più colpito della collina chivassese.

Lo conferma la sindaca Luciana Trombadore, con un aggiornamento della situazione contagi da Covid-19 pubblicato oggi, sabato 28 marzo, sul gruppo facebook del Comune.

I tre positivi sono due ricoverati in ospedale – uno proveniente dalla casa di riposo San Luigi – e uno in isolamento domiciliare.

E’ alla casa di riposo Annunziata di Marcorengo, con i suoi 48 ospiti, come conferma la stessa sindaca, che la situazione è più grave.

“Purtroppo gli anziani, soprattutto quelli con patologie, risultano i più deboli ad affrontare questo tipo di polmonite. Nell’arco di pochi giorni ci sono stati su 48 ospiti 7 decessi di cui 1 tampone positivo e 6 sospetti“, spiega la sindaca.

Dalla stessa casa di riposo è partito anche un appello per la ricerca di personale, visto che 5 dipendenti lamentano sintomi del Covid-19 e sono tutt’ora a casa.

“Abbiamo serie difficoltà nella gestione dei nostri ospiti il personale in servizio ha un forte carico di lavoro e di emotività. La nostra realtà in questi ultimi giorni è cambiata, dobbiamo gestire una situazione al di sopra delle nostre capacità. Ci stiamo impegnando al massimo, ricerchiamo personale in possesso di qualifica di infermiere professionale o di operatore socio sanitario. Siamo in emergenza e chi vorrà rispondere al nostro appello non deve avere paura e deve essere consapevole di entrare a contatto con una situazione difficile. Assumiamo con regolare contratto, valutiamo anche se gente di cuore senza qualifica ma con esperienza, grinta e buona volontà vorrà venirci in aiuto. Grazie di cuore a tutti Voi per l’attenzione”.

