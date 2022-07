BRUSASCO. Cordoglio, dolore, tristezza. Sono i sentimenti che da ieri sera, quando s’è diffusa la notizia di chat in chat su whatsapp e poi sui facebook, stanno provando brusaschesi e cavagnolesi.

Nella serata di lunedì 11 luglio Daniele Pecorella è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in via San Bernardo, in centro a Brusasco.

Una notizia improvvisa che ha lasciato tutti senza parole.

Daniele Pecorella aveva 46 anni, lavorava alla Luxottica di Lauriano. Amante del calcio, era tifosissimo della Juventus. Era, soprattutto, una persona perbene.

Sono centinaia i messaggi di [...]