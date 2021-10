BRUSASCO. La Pro loco di Brusasco organizza presso il salone parrocchiale “Don Piero Accornero” la cena sociale.

L’appuntamento è per sabato 6 novembre dalle ore 19.30. Nel menù la tradizionale “bagna cauda” con affettati, verdure, agnolotti del plin, bollito, frutta, vino, acqua e caffè.

Il costo è di 20 euro per i soci e 25 euro per gli amici. Il bis della serata domenica 7 novembre, a pranzo, dalle ore 12.30. La prenotazione è obbligatoria entro il 1 novembre contattando Gabriele (340 1516905) oppure Valter (338 5910681). Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass.

