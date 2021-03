BRUSASCO. Brucia una casa in località Casa Coppa a Marcorengo

BRUSASCO. Brucia una casa in località Casa Coppa a Marcorengo. Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio di una porzione di una cascina in località Casa Coppa a Marcorengo.

Diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Chivasso e di Livorno Ferraris, sono al lavoro [...]





