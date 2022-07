BRUSASCO. “Appena avremo la relazione tecnica in mano verrà fatto un comunicato stampa in modo da rispondere, anche in forma ufficiale, alle firme che sono state depositate in Comune”.

Voilà. A distanza di quasi due mesi dall’annuncio fatto dal sindaco Giulio Bosso in Consiglio comunale, eccolo qui il comunicato dell’amministrazione brusaschese, letto ieri sera in Consiglio, con cui si replica in maniera formale e sostanziale alle firme raccolte per chiedere l’apertura della tensostruttura realizzata dalla precedente amministrazione di Luciana Trombadore nel cortile interno dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi”.