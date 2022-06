BRUSASCO. Bosso: “Non ci sono le condizioni per il senso unico in via Marconi”. Il sindaco, rispondendo ad una mozione della minoranza (respinta), esclude il provvedimento che avrebbe modificato la viabilità del centro paese. Giacometto: “Non si dà ascolto alle richieste dei cittadini”.

Scontro acceso, l’altra sera in Consiglio comunale, sulla mozione presentata dal gruppo di opposizione “Per Brusasco e Marcorengo” di Anna Marolo per l’istituzione del senso unico in via Marconi.

La via centrale del paese è infatti da tempo al centro del dibattito sulla pericolosità per residenti, pedoni, ciclisti e per gli stessi [...]