E’ convocato per venerdì 22 ottobre, dalle ore 20.30, a Palazzo Ellena di Brusasco il primo Consiglio comunale del Bosso-ter. Il neo eletto sindaco, giunto al terzo mandato non consecutivo, venerdì sera presterà il solenne giuramento e presenterà la squadra di assessori che lo accompagnerà per il prossimo quinquennio.

Detto che in Giunta siedono Pierpaolo Ferraris, in qualità di vice sindaco, e Mario Perotti, come assessore, ecco le deleghe che Giulio Bosso ha deciso di affidare loro: a Ferraris bilancio, commercio, edilizia ed urbanistica, viabilità e servizi cimiteriali; a [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.