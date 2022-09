È in corso da questa mattina l’intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato intorno alle ore 7 nel piazzale esterno della cartiera Demolli in località Olivetti a Ciriè (Torino). A prendere fuoco sarebbe stata della carta di recupero stipata di fronte allo stabilimento. L’incendio è sotto controllo ma le operazioni di spegnimento andranno avanti ancora per diverse ore per bonificare l’area e smassare il materiale incendiato. Sul posto le squadre di Torino, Mathi e San Maurizio Canavese. Accertamenti in corso sulle cause del rogo.

