Torna, puntuale come un orologio svizzero l’Estate Brossese con una serie di eventi che animeranno il paese per tutto il mese di agosto. Si parte martedì 2 agosto con Cinemabiente alle 21 in Piazza Sclopis per entrare nel vivo venerdì 5 con l’apertura del padiglione gastronomico dalle 21 con arrosticini e musica dal vivo insieme al gruppo “The Booms”. Sabato 6 alle 21 al pluriuso verrà presentato invece il libro “Valle del manubrio – uomini e strade del ciclismo in Valchiusella” dell’autore Paolo Ghiggio. Verrà inaugurata in concomitanza una mostra fotografica [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.