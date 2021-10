Francesco Brizio, Gianna Pentenero e Caterina Greco assessori a Torino al fianco del nuovo sindaco Stefano Lo Russo? I loro nomi compaiono nella lista della probabile giunta che circola in queste ore sui tavoli che contano del Partito Democratico torinese. Tre politici e amministratori d’esperienza che possono vantare un lungo curriculum nella gestione della cosa pubblica.

Gianna Pentenero, ex assessore regionale a Scuola, Istruzione e Lavoro con Mercedes Bresso e Sergio Chiamparino, già sindaco di Casalborgone, ha un posto in giunta quasi assicurato, forte del risultato ottenuto alle elezioni e del lavoro svolto nel partito e sul territorio nel corso degli ultimi decenni. Resta da capire, al massimo, se Lo Russo intenda affidarle l’incarico di semplice assessore oppure il prestigioso ruolo di vice sindaco.

Francesco Brizio è l’ex sindaco di Ciriè, è stato presidente di Gtt e consigliere metropolitano. Esperto di bilancio, trasporti e attività produttive, ad esprimere il suo nome per un assessorato è la corrente torinese dei cattodem che fanno riferimento al senatore Stefano Lepri. Brizio non era candidato alle elezioni di Torino, il suo sarebbe quindi un assessorato “esterno”.

Nella rosa dei nomi anche Caterina Greco, ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Settimo Torinese con il sindaco Aldo Corgiat. Sulla nomina di Greco da assessore sta spingendo l’area dem dei socialisti di IdeaTo del capogruppo in Regione Raffaele Gallo.

La scelta di Pentenero, Brizio e Greco è anche una scelta “di territorio”. Il sindaco di Torino è infatti sindaco dell’intera area metropolitana e un loro inserimento in giunta vorrebbe dire avere nei posti di comando rappresentanti di territori strategici per Torino come il chivassese, il ciriacese e il settimese.

Commenti