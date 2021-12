Viaggio attraverso le compagnie filodrammatiche e teatrali locali, dall’Ottocento ad oggi.

La filodrammatica degli aristocratici.

Negli ultimi decenni dell’Ottocento, e per tutto il primo decennio del Novecento, membri dell’aristocrazia montanarese allestivano recite nel teatro di proprietà del Conte Senatore Secondo Frola (1), sito in Via delle Torri (attuale Via G. Cena) angolo Via del Revellino (attuale via G. Frola), sia per diletto personale che a scopi di beneficenza. Fautori di questa attività teatrale furono i figli del Senatore Frola, gli avvocati Francesco e Giovanni, cui spesso si univa come consigliere artistico e regista, il fratello avvocato [...]