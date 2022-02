Dopo due anni di pandemia credevamo pian piano di esserci lasciati il Covid alle spalle, eppure il virus ha ricominciato a diffondersi con una velocità mia vista prima.

“In questo momento è più che mai necessario ribadire l’importanza dei vaccini, ricordando che solo grazie al senso di responsabilità di tutti è stato non solo possibile riaprire le scuole in presenza, ma anche far ripartire l’economia” sostiene la consigliera del PD di Brandizzo Monica Durante. In seguito all’aggravarsi della situazione, il circolo PD “Primo Maggio” di Brandizzo ha deciso di dedicare una campagna di sensibilizzazione in merito alla vaccinazione, all’uso delle mascherine e all’importanza del controllo del green pass”. Sulla scia della campagna comunicativa il PD organizzerà una serata online dedicata alla complessa situazione scolastica durante questa nuova ondata il 7 febbraio, ospitando il Dott. Diego Pavesio presidente del consiglio di istituto e Lorenza Patriarca dirigente scolastico del Tommaseo di Torino e neo presidente commissione consiliare istruzione comune di Torino.

Per partecipare sarà sufficiente collegarsi alle ore 21 alla pagina Facebook del “Circolo Primo Maggio Pd Brandizzo”.

“Con l’occasione della campagna vaccinale del PD di Brandizzo, sempre la consigliera Durante intende ringraziare tutti i medici, infermieri, farmacisti di Brandizzo che sono ancora quotidianamente impegnati nel contrasto alla pandemia, sperando di riuscire presto a tornare alla normalità”.

