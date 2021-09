Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La situazione in Afghanistan è di sicuro uno degli argomenti di attualità che più generano dibattito ma anche confusione. Non è facile interfacciarsi ad una situazione geopolitica così complessa e che sta generando una crisi umanitaria che rischia, se non lo ha già fatto, di diventare devastante per un popolo già in ginocchio.

Con queste premesse il Circolo Primo Maggio del PD di Brandizzo ha deciso che fosse il momento giusto per organizzare un evento di dibattito e confronto durante il quale cercare di rispondere al maggior numero di interrogativi che vengono nella mente delle persone e per fare un po’ di chiarezza sulla situazione. A moderare l’incontro sarà Vincenzo Papa membro del PD di Brandizzo che dialogherà con Claudio Anselmo (storico) e Tiziana Tiziano (presidente Fondazione Comunità Solidale). Verrà analizzata la situazione sia dal punto di vista storico-politico che dal punto di vista dell’emergenza umanitaria. Sarà poi aperto un dibattito al pubblico che potrà intervenire.

L’evento si terrà lunedì 13 settembre alle ore 21 presso la Sala Consiliare di Brandizzo in Piazza Carlo Ala 5. Per via delle normative COVID i posti disponibili in sala sono 34 e si potranno prenotare, per info sulla prenotazione visitare la pagina Facebook “Circolo Primo Maggio PD Brandizzo”.

