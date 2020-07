BRANDIZZO. Troppo lavoro, troppe spese e pochi partecipanti: annullata la Patronale

Dopo l’entusiasmo dei primi giorni, brusca frenata per la prima festa patronale dell’era Covid. Annullati tutti gli eventi previsti per il prossimo week-end

L’annuncio è di poche ore fa e a darlo è il presidente dell’associazione, Gianni Fabbri: “A causa della significativa mancanza di riscontro alle iniziative proposte per le giornate del 24, 25, 26 luglio, raffrontata ai considerevoli costi di attivazione ed alla ragguardevole mole di lavoro necessaria per gli allestimenti, con altrettanto impegno per i volontari, la Pro Loco si trova costretta, suo malgrado, ad annullare tutte le manifestazioni già programmate per i giorni 24,25,26 luglio prossimi”.

Poi Fabbri aggiunge: “Ringraziamo tutti i concittadini che hanno contribuito, nonostante le difficoltà e le restrizioni, a condividere i festeggiamenti della festa patronale appena conclusi. Un ringraziamento sincero al sindaco e a tutta l’amministrazione per la possibilità e disponibilità offerta, al parroco per l’emozionante celebrazione in onore dei santi patroni e in memoria dei defunti dell’evento pandemico e non solo, a tutti i volontari che hanno reso possibile lo svolgersi delle manifestazioni e a tutta la cittadinanza che, con la calorosa dimostrazione di amicizia, allegra ma discreta, ha confermato la volontà di credere nella rinascita della nostra seppur piccola comunità”.

