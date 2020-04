BRANDIZZO. “Troppe febbri” e il sindaco emana altre restrizioni

E’ allarmato il sindaco di Brandizzo Paolo Bodoni. Lo è da medico e da primo cittadino.

“Qui in paese i numeri continuano ad aumentare. Ci sono troppe febbri e si fanno pochi tamponi. Anche là dove sono richiesti dai medici”.

Queste le motivazioni che hanno spinto Bodoni ad emanare una nuova ordinanza restrittiva.

Per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica dal 3 aprile 2020 al giorno 13 aprile 2020 incluso, dispongo:

a) la chiusura al pubblico di tutte le aree verdi, parchi di proprietà pubblica e divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco e bagni pubblici su tutto il territorio comunale;

b) la chiusura al pubblico della sala d’attesa della stazione ferroviaria;

c) che l’ingresso al Cimitero Comunale sia riservato esclusivamente alle operazioni di sepoltura, nonché ai parenti prossimi dei defunti (madre, padre, figli, fratelli, sorelle) nella sola settimana successiva alla sepoltura.

Inoltre, a malincuore, ho ritenuto opportuno sopprimere ancora i mercati a Brandizzo, sino al 13 aprile.

Queste mie decisioni, che paiono dure e tanto severe, sono state dettate soprattutto dai numeri della pandemia che a Brandizzo stanno comunque aumentando, e rimango molto preoccupato.

Gli scienziati ci dicono tante date diverse di queso picco……intanto nel nostro territorio i casi di febbre aumentano, non si fanno i tamponi alle persone anche se segnalate dal medico curante, e i pochi tamponi fatti spesso risultano positivi.

A me preme salvaguardare la salute pubblica, a me preme che il prima possibile si possa tornare alla normalità……per fare tutto ciò, dobbiamo sacificarci, adesso, tutti.

STIAMO A CASA e facciamo tutti in modo che questa pandemia termini il prima possibile.