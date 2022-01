BRANDIZZO. A causa del Covid, tornano online le lezioni dell’Unitre.

Ad annunciarlo è la presidente dell’associazione, Germana Boffo: “Le previsioni attuali sull’evoluzione della situazione sanitaria nel comune di Brandizzo e a livello nazionale non consentono di ritenere possibile una ripresa immediata delle attività di Unitre in presenza che tuttavia intendiamo riproporre in primavera”.